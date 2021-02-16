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Pink'in kızıyla "Cover Me In Sunshine" düeti

Dünyaca ünlü sanatçı Pink'e yeni şarkısı "Cover Me In Sunshine"a 9 yaşındaki kızı Willow Sage Hart eşlik etti. "Cover Me In Sunshine", tüm dijital platformlarda yerini aldı

Pink'in kızıyla
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü sanatçı Pink'e yeni şarkısı "Cover Me In Sunshine"a 9 yaşındaki kızı Willow Sage Hart eşlik etti. Geçtiğimiz Kasım ayında "The Christmas Song" ve 2018 yılında ise "A Million Dreams" şarkılarında da buluşan Pink ve Willow Sage Hart, bu kez evde kaydettikleri "Cover Me In Sunshine" ile müzikseverlerle buluştu.

Geçtiğimiz senenin verdiği üzüntü ve yalnızlık hislerine karşı kızıyla birlikte müzik yaparak huzur bulduğunu dile getiren Pink, "Cover Me In Sunshine"ın dinleyicilere de aynı şekilde mutluluk ve huzur vermesini diledi. Şarkıyla birlikte yayımlanan klipte ise Pink ve kızı Willow'un içinizi ısıtacak anne-kız sahneleri bulunuyor.

Üç Grammy ödüllü ünlü sanatçı Pink, bugüne kadar sekiz stüdyo albümü ve 60 milyonun üzerinde albüm satışına imza attı. En son yayımlanan albümü "Hurts 2B Human" ile Billboard 200 listesinde 8 ülkede 1 numaraya yükseldi. 2019 yılının son aylarında "Beautiful Trauma" isimli dünya turnesinde 18 ülkede 156 kez sahne alarak 3 milyonun üzerinde bilet satışına imza attı.

Pink ve Willow Sage Hart ortaklığında yayımlanan "Cover Me In Sunshine", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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