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        Haberler Kültür-Sanat Pink Martini 22 Temmuz'da Harbiye'de

        Pink Martini 22 Temmuz'da Harbiye'de

        Katibim ve Aşkım Bahardı gibi şarkıları da seslendiren Pink Martini, 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Pink Martini 22 Temmuz'da Harbiye'de

        Müzik grubu Pink Martini, 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.

        Albümlerinde Katibim ve Aşkım Bahardı şarkılarına da yer veren grup, 20'nin üzerinde dilde şarkılar söylüyor.

        Sympathique, Hang on Little Tomato, Hey Eugene!, Splendor in the Grass, Joy to the World, 1969, A Retrospective, Get Happy, Dream a Little Dream ve Je Dis Oui albümleriyle altın ve platin plak kazanan grubun şarkıları, La Casa De Papel'den "Desperate Housewives​​​​​​​'a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

        Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar keyifli eserleri seslendiren grup, İstanbul konserinde Storm Large'ın performansıyla sahnede olacak.

        Konserin biletleri Biletix'ten edinilebilir.

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