        'Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla', prömiyerini gerçekleştirdi

        'Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla', prömiyerini gerçekleştirdi

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi – MDTistanbul, yeni prodüksiyonu 'Pinokyo.exe'nin prömiyerini, dün akşam nefes kesen bir performans ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Distopik bir dünyanın kapılarını açan eser, seyircilerden uzun süre alkış aldı

        Giriş: 24.01.2026 - 14:44 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:44
        Prömiyerini gerçekleştirdi
        Erika Silgoner’ın koreografisini yaptığı 'Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar için Bir Kukla', Carlo Collodi’nin klasik hikâyesini teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden kurguluyor.

        Yalnız günlerini eski bir televizyonun karşısında geçiren yaşlı bir adam ile ona getirilen gizemli 'Sentetik çocuk' arasında doğan beklenmedik bağ, bambaşka bir evrenin kapılarını aralıyor. Devreler ve kodlanmış anılarla yaratılan bu yeni Pinokyo, durağan yaşam ritmini bozarak hem şiirsel hem de tedirginlik uyandıran bir dönüşüm yaratıyor. Garip, gizemli ve hayali varlıkların yaşadığı bir dünyada, gerçeklik, kaçınılmaz, parlak ve distopik bir biçime dönüşüyor.

        Koreograf Erika Silgoner’in sahneye koyduğu eserin müzik tasarımı Murat Gökçe Özücoşkun’a, dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl’a, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe’ye ait.

        Modern dans prodüksiyonunun prömiyerinde; Pinokyo rolünde Demet Aksular; Geppetto rolünde Canberk Yıldız ; Mangiafuoco rolünde Erencan Karadi; Cricket(Cırcır Böceği) rolünde Tuğçe Göncü Ceylan ; Cat(Kedi) rolünde Ekin Ançel ; Fox(Tilki) rolünde Ferhat Güneş ; Lucignolo rolünde Kamola Rashidova ; Blue Fairy(Mavi Peri) rolünde Chiara Giorda ; Asistanlar rolünde Evrim Akyay, Mert Aksu ; Puppets (Kuklalar) rolünde; Beril Şenöz, Ozan Akgün, Buse Ercan, Destan Taştan, Nil Batırbaygil, Miray Bacı, Tufan Elitaş, Bianca Cerioni, Anna Zesakes sahnedeydiler.

        'Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla', 26 Ocak, 27 Ocak, 30 Ocak, 3 Şubat ve 6 Şubat 2026'da yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

