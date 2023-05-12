Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dövme pişmanlığı internette viral oldu

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Sara, yaptırdığı dövmelerle ilgili pişmanlıklarını anlattıktan sonra sosyal medyada ilgi gördü

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Dövme yaptırmak günümüzde artık çok moda... Öyle ki artık dövmesi olmayan insan bulmak daha zor. 
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Öte yandan pek çok kişi yaptırdığı dövmelerden ileriki yıllarda pişmanlık duyabiliyor.
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Genç yaşlarda ani kararlarla yaptırılan dövmeler bir süre sonra anlamsız gelebiliyor. 

     
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Sara da, yaptırdığı dövmelerle ilgili pişmanlıklarını anlattıktan sonra sosyal medyada viral oldu.

     
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Kolları, vücudunun üst kısmı, bacakları mürekkeple kaplı olan Sara, dövmelerinin artık kendisini yansıtmadığını söyledi.
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Sara dövmeleri için "Eski kıyafetler giymek gibi" benzetmesini yaptı. 

     
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Şu an 36 yaşında olan Sara, 20'li yaşlarda seçtiği bir gömleği hayatının geri kalanında giymek zorundaymış gibi hissettiğini anlattı ve ekledi:

     
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    İlk başta, internet kullanıcıları pişmanlığının şaşırtıcı olmadığını, çünkü dövmelerini sadece estetik nedenlerle ve 'havalı' görünme ihtiyacıyla yaptırdığını söyledi ancak Sara aslında bunun tam tersi olduğunu belirtti.

     
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Sara 20'li yaşlarında sert ve sinirli görünme, bebek yüzünü daha az fark edilir hale getirme ihtiyacı hissettiğini ifade etti.
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Daha sert görünmek ve erkekler tarafından fark edilmemek istedi. Kendini daha az çekici kılmak için dövmelerini bir 'kalkan' olarak kullandı.
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Sara, o zamanlar kendisinde bir sorun olduğunu düşündüğünü ancak 28 yaşında otizm tanısı aldıktan sonra birçok şeyin daha net hale geldiğini ve bunun duygularını daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu açıkladı.
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Peki Sara dövme yaptımak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunuyor dersiniz? 
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Bazı insanların düşündüğünün aksine Sara 'dövme karşıtı' değil. Sadece geçmiş pişmanlıklar hakkında konuşmanın normalleştirilmesini öneriyor. 
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Sara dövme yaptırmak isteyenlere şu mesajı veriyor:

     
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    "Anlamlı bir dövme yaptırmak kişiliğinizi ifade etmek, yaratıcılığınızı göstermek ve hatta iyileşmenize yardımcı olmak için güçlü bir yol olabilir. 
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    Yine de, yaptırdıktan bir süre sonra onları o kadar sevmememiz de tamamen normaldir."
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

    *Haberin görselleri 'saraovershares' adlı Instagram hesabından alınmıştır. 
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"
  • Pişmanlığı internette viral oldu! "Eski kıyafetler giymek gibi"

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.