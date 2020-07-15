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Pixels filmi konusu nedir? Pixels oyuncuları ve kadrosu

Pixels, yönetmenliğini Chris Columbus'un yaptığı, 2015 Amerikan yapımı bir canlı aksiyon/animasyon filmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmin temel çekimleri 28 Mayıs 2014'te Toronto'da başladı ve üç ay boyunca sürdü. Pixels filmi konusu nedir? Pixels oyuncuları ve kadrosu

Pixels filmi

Pixels, 24 Temmuz 2015 tarihinde 2B, 3D ve IMAX 3D formatlarında ABD'de Columbia Pictures / Sony Pictures tarafından sinemada gösterime sokuldu. Film 88-129 milyon $ üretim bütçesi üzerinden dünya genelinde 244 milyon $ hasılat yaptı ve film eleştirmenlerinden olumsuz eleştiriler aldı.

Pixels Filmi Konusu

982 yılında NASA, dünya dışı yaşam formlarıyla temasa geçmek amacıyla atari oyunlarından oluşan bir video kaydını uzaya gönderir, ancak kayıt uzaylılar tarafından düşmanca bir mesaj olarak algılanınca video oyunlarını üç boyutlu bir hale dönüştürüp dünyaya saldırırlar. Bilgisayar oyunları, şimdi gerçek bir yaşam mücadelesine dönüşmüştür.

Pixels Filmi Oyuncuları

Oyuncular
Adam Sandler
Kevin James
Michelle Monaghan
Peter Dinklage
Josh Gad
Brian Cox
Ashley Benson
Jane Krakowski

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