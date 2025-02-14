Piyasa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?
Kanal D'nin yeni yapımı olan Piyasa dizisi seyirci karşına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. Diziden ilk fragman geldi. Peki, Piyasa dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu nedir? İşte, detaylar...
Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'dan ilk fragman yayınlandı. Çekimleri Bursa Cumalıkızık ve Gölyazı’da devam eden dizide; medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesi konu edinecek. Peki, Piyasa dizisi oyuncuları kimler ve ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?
PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Siyah ve beyazın griye dönüşme hikâyesini anlatan Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak.
PİYASA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.