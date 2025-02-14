Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'dan ilk fragman yayınlandı. Çekimleri Bursa Cumalıkızık ve Gölyazı’da devam eden dizide; medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesi konu edinecek. Peki, Piyasa dizisi oyuncuları kimler ve ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?