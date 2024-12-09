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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 09 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 09 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (09 Aralık 2024 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,16 yükselerek 34,82 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,81 ile 2.996,19 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 09 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 09 Aralık 2024 Pazartesi tarihinde günü 10.257,39 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,75 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YBTAS,KLSER,CIMSA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DURDO,EUKYO,DCTTR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (14.115.686.811.08 TL), THYAO (7.155.756.262.25 TL), ISCTR (7.155.637.282.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        27.00
        4.17 %
        14.115.686.811
        T
        300.50
        0.00 %
        7.155.756.262
        I
        14.28
        0.78 %
        7.155.637.283
        A
        66.35
        1.61 %
        5.308.268.635
        Y
        32.42
        2.27 %
        4.734.460.133
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        115,500.00
        10.00 %
        5.386.510
        K
        38.94
        10.00 %
        472.832.963
        C
        45.10
        10.00 %
        1.473.069.691
        U
        13.53
        10.00 %
        56.598.681
        D
        25.30
        10.00 %
        5.413.984
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        23.36
        -7.01 %
        153.012.959
        E
        14.69
        -5.95 %
        13.708.237
        D
        30.58
        -5.91 %
        181.142.292
        A
        8.94
        -5.89 %
        192.544.531
        F
        104.50
        -5.86 %
        430.732.087
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Aralık 2024 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,16 artış ile 34,82 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,33 yükseliş ile 36,85 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,82
        0,16 %
        E
        EUR/TRY
        36,85
        0,33 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Aralık 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,47 :artarakazalarak 2.672,18 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,81 yükseliş sonucu 2.996,19 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,81 yükselerek 4.898,78 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.535,18.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.672,18
        1,47 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.996,19
        1,81 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.535,18
        1,81 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.898,78
        1,81 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,86 değer kaybederek 98.745,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,48 düşerek 3.874,04 dolardan işlem gördü.

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