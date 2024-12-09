Piyasa kapanışı: 09 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 09 Aralık 2024 Pazartesi tarihinde günü 10.257,39 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,75 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YBTAS,KLSER,CIMSA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DURDO,EUKYO,DCTTR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (14.115.686.811.08 TL), THYAO (7.155.756.262.25 TL), ISCTR (7.155.637.282.60 TL) oldu.