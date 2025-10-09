Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (09 Ekim 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (09 Ekim 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Ekim 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,27 değer kaybederek 10.726,98 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 41,73 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,30 ile 5.401,38 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.10.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (09 Ekim 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        09 Ekim 2025 Perşembe, BIST 100 günü -0,27 düşerek 10.726,98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10862.7500 puandan işlem görürken en düşük 10684.0400 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATSYH,SMRVA,DOFER, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise QNBTR,QNBFK,DOFRB oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.657.230.765.25 TL), ASELS (8.774.494.709.90 TL), PEKGY (7.812.219.464.74 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        312.50
        0.73 %
        11.657.230.765
        A
        219.20
        1.67 %
        8.774.494.710
        P
        10.15
        9.97 %
        7.812.219.465
        I
        12.10
        -3.97 %
        6.751.938.351
        T
        50.00
        3.14 %
        5.513.715.327
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        66.00
        10.00 %
        4.886.348
        S
        308.00
        10.00 %
        1.992.680.049
        D
        65.45
        10.00 %
        275.419.648
        E
        59.40
        10.00 %
        320.235.703
        G
        47.96
        10.00 %
        336.691.078
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Q
        553.50
        -10.00 %
        35.037.288
        Q
        67.05
        -10.00 %
        6.764.417
        D
        178.70
        -9.97 %
        3.363.958.541
        M
        32.32
        -9.97 %
        1.037.511.512
        M
        6.66
        -9.88 %
        676.687.903
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ekim 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 41,73 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,31 düşüş ile 48,36 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,73
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        48,36
        -0,31 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Ekim 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,59 değer kaybederek 4.018,25 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,30 değer kaybederek 5.401,38 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.831,25 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 35.216,98 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.018,25
        -0,59 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.401,38
        -0,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.216,98
        -0,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.831,25
        -0,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,99 azalış ile 121.308,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,93 düşüş ile 4.331,51 doları buldu. Brent Petrol ise 66,04 dolar

