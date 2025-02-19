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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (19 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (19 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (19 Şubat 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,55 değer kaybederek 9.763,67 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 36,30 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,15 ile 3.426,53 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (19 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        19 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.763,67 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,55 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRGYO,INVES,ORMA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EKGYO,DMSAS,HEDEF oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KCHOL (11.054.665.973.70 TL), THYAO (10.526.658.256.00 TL), ISCTR (9.101.769.298.14 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        150.00
        -3.78 %
        11.054.665.974
        T
        318.25
        -2.08 %
        10.526.658.256
        I
        14.34
        0.77 %
        9.101.769.298
        E
        13.90
        -8.19 %
        7.750.025.326
        Y
        28.22
        -1.19 %
        7.345.681.447
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        11.89
        9.99 %
        158.106.996
        I
        229.10
        9.99 %
        86.038.958
        O
        196.70
        9.95 %
        3.172.406
        V
        271.25
        9.91 %
        68.589.378
        E
        94.35
        9.90 %
        79.981.266
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        13.90
        -8.19 %
        7.750.025.326
        D
        7.55
        -7.48 %
        105.954.323
        H
        5.35
        -7.12 %
        206.452.639
        S
        44.40
        -6.84 %
        119.724.432
        D
        23.40
        -5.87 %
        1.377.423
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Şubat 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 36,30 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,07 düşüş ile 37,90 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,30
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        37,90
        -0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Şubat 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,02 :artarakazalarak 2.935,41 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,15 düşüş sonucu 3.426,53 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,15 yükselerek 5.602,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.340,97.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.935,41
        -0,02 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.426,53
        0,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.340,97
        0,15 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.602,37
        0,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,61 artış ile 95.973,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,46 yükseliş ile 2.692,12 doları buldu. Brent Petrol ise 76,65 dolar

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