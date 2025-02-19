Piyasa raporu (19 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

19 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.763,67 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,55 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRGYO,INVES,ORMA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EKGYO,DMSAS,HEDEF oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KCHOL (11.054.665.973.70 TL), THYAO (10.526.658.256.00 TL), ISCTR (9.101.769.298.14 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Şubat 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 36,30 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,07 düşüş ile 37,90 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (19 Şubat 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,02 :artarakazalarak 2.935,41 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,15 düşüş sonucu 3.426,53 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,15 yükselerek 5.602,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.340,97.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,61 artış ile 95.973,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,46 yükseliş ile 2.692,12 doları buldu. Brent Petrol ise 76,65 dolar