Piyasalarda gün sonu: 29 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

29 Eylül 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,89 düşüş ile 11.051,63 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CRDFA,GMTAS,DOFRB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUKYO,PCILT,EUREN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.044.635.254.50 TL), CWENE (10.026.764.363.56 TL), EREGL (9.361.289.120.68 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Eylül 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 41,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 48,80 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (29 Eylül 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,82 :artarakazalarak 3.828,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,73 yükseliş sonucu 5.112,25 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,73 yükselerek 8.358,53 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 33.331,86.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,80 değer kazanarak 113.995,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,98 yükselerek 4.180,39 dolardan işlem gördü.