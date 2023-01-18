Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 22,13 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 5.337,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.310,73, en yüksek 5.424,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 artışla 5.384,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,37 ve teknoloji endeksi yüzde 4,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,65 puan ve yüzde 1,16 yükselişle 5.890,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.916,40 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.916,40 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 kazançla 1 milyon 172 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7570 lira, satışta 18,8321 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7560 lira, satışta 18,8311 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0842, sterlin/dolar paritesi 1,2401, dolar/yen paritesi de 128,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 yükselişle 87,45 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.