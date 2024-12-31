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        Haberler Ekonomi Para Piyasalarda gün sonu - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 59,15 puan azalarak 9.830,56 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:55
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        BIST 100 endeksi, güne 32,32 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.857,39 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.780,73 puanı, en yüksek 9.942,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 9.830,56 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 72,89 puan ve yüzde 0,67 kayıpla 10.756,27 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 70'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        Altının ons fiyatı 2 bin 618 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 618 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 25 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi de yüzde 40,59 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2556 lira, satışta 35,3969 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,1987 lira, satışta 35,3397 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 74,5 dolardan işlem görüyor.

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