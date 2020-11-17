Piyaz sofraların yıllardır misafiri olan sevilen ve soğuk yenen; fasulyenin bir salata şeklidir. Özellikle köftenin başyardımcısı ve arkadaşıdır. Köftenin yanında özellikle piyaz yemek kültürümüzün en önemli ayrıntısıdır.
Piyaz tarifi malzemeleri:
- 2 su bardağı kuru fasulye (şeker fasulye)
- 1 adet orta boy soğan
- 1 adet orta boy domates
- 2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı toz şeker
Piyaz tarifi sos İçin:
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı sirke
- Yarım limon suyu
- Tuz
Piyaz tarifi hazırlanması:
- Fasulye geceden ıslatılır.
- Islatılan fasulye bir tencerede kısık ateşte haşlamaya bırakılır.
- Lezzetli olması açısından azar azar eşit oranda tuz ve şeker atılır.
- Pişince soğuk suya tutmadan kendi suyunda soğumaya bırakılmalıdır.
- Aşırı pişmemesi gereklidir.
- O nedenle arada kontrol etmek gereklidir.
- Fasulye kıvama geldiğinde soğuması için bırakılır.
- Soğuyan fasulye süzülerek bir kaba alınır.
- Soğanlar piyazlık doğranır, domateslerin kabuğu soyulur, maydanozlar da doğranarak fasulyeye ilave edilir.
- Zeytinyağı, limon, sirke ve tuz eklenerek karıştırılır.
- Servis tabağına alınır.
- Afiyet olsun!
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