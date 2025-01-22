PKK şüphelisi, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
Giriş: 22.01.2025 - 19:23 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:23
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi L.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
L.G., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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