Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Placebo 4 Ağustos’ta İstanbul'da

        Placebo 4 Ağustos’ta İstanbul'da

        Blind Festival, bu yıl da heyecan verici bir line up ile müzikseverleri 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta buluşturacak. İngiliz alternatif rock grubu Placebo'nun İstanbullu hayranlarının karşısında olacağı gecede İngiliz punk ikilisi Big Special da ilk kez Türkiye'de sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 14:41 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Placebo 4 Ağustos'ta İstanbul'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Blind Festival, bu yıl da heyecan verici bir line up ile müzikseverleri 4 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park'ta bir araya getirmeye hazırlanıyor. İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında 2 yıl aradan sonra 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta İstanbullu hayranlarının karşısında olacak.

        .png
        .png

        Vokalist-gitarist Brian Molko ve basçı Stefan Olsdal'ın Molko'nun Deptford'daki odasında kırık gitarlar ve oyuncak enstrümanlarla uğraşmaya başlamalarının üzerinden çeyrek asırdan fazla bir süre geçtikten sonra çekirdek ikili, müzik dünyasının en iyi gruplarından biri olarak kariyerlerini başarıyla sürdürüyor. Blind fest'in ana konuğu Placebo öncesinde; solo projesi ile Madrugada solisti 'Sivert Høyem', İngiliz Punk İkilisi 'Big Special' ve 'Onur Özdemir' sahne alacak.

        İngiliz Punk İkilisi 'Big Special' ilk kez Türkiye’de

        Festivalin diğer konuk grubu ise, Placebo'nun Güney Amerika turnesinde de ön grup olarak sahne alan British punk ikilisi Big Special olacak. Merakla beklenen ilk albümleri “Postındustrıal Hometown Blues”u yayınlayan Big Special, son dönemin en dikkat çekici gruplarından biri. Black Country ikilisi yayınladıkları yeni single “Dust Off / Start Again” ile birlikte İngiltere ve Avrupa'daki birçok önemli festivalde bu yaz sahne alacak. Rolling Stone’un geleceğin yıldızlarını belirlediği “Future of Music” kategorisine giren ve dergiye kapak olan ikili 2024'ün dikkatle takip edilmesi gereken gruplarından biri. Big Special, ülkemizde ilk kez sahne alacak.

        Müzikseverlerin merakla beklediği festivalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #placebo
        #Küçükçiftlik Park
        #Blind Festival
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?