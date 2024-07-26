Placebo 4 Ağustos’ta İstanbul'da

Blind Festival, bu yıl da heyecan verici bir line up ile müzikseverleri 4 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park'ta bir araya getirmeye hazırlanıyor. İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında 2 yıl aradan sonra 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta İstanbullu hayranlarının karşısında olacak.

.png

Vokalist-gitarist Brian Molko ve basçı Stefan Olsdal'ın Molko'nun Deptford'daki odasında kırık gitarlar ve oyuncak enstrümanlarla uğraşmaya başlamalarının üzerinden çeyrek asırdan fazla bir süre geçtikten sonra çekirdek ikili, müzik dünyasının en iyi gruplarından biri olarak kariyerlerini başarıyla sürdürüyor. Blind fest'in ana konuğu Placebo öncesinde; solo projesi ile Madrugada solisti 'Sivert Høyem', İngiliz Punk İkilisi 'Big Special' ve 'Onur Özdemir' sahne alacak.

İngiliz Punk İkilisi 'Big Special' ilk kez Türkiye’de Festivalin diğer konuk grubu ise, Placebo'nun Güney Amerika turnesinde de ön grup olarak sahne alan British punk ikilisi Big Special olacak. Merakla beklenen ilk albümleri “Postındustrıal Hometown Blues”u yayınlayan Big Special, son dönemin en dikkat çekici gruplarından biri. Black Country ikilisi yayınladıkları yeni single “Dust Off / Start Again” ile birlikte İngiltere ve Avrupa'daki birçok önemli festivalde bu yaz sahne alacak. Rolling Stone’un geleceğin yıldızlarını belirlediği “Future of Music” kategorisine giren ve dergiye kapak olan ikili 2024'ün dikkatle takip edilmesi gereken gruplarından biri. Big Special, ülkemizde ilk kez sahne alacak.