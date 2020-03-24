Salgın tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Güçlü ve dramatik sesiyle ünlenen 79 yaşındaki Placido Domingo ve eşi Marta Damingo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Domingo, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şimdilik evde karantinada olduklarını duyurdu. Öte yandan Avrupa'nın en küçük ülkeleri arasında yer alan Andorra’da Kovid-19’dan ilk ölüm gerçekleşti.

Andorra Sağlık Bakanlığı, salgın teşhisi konulan 88 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini ve ülkede 112 vaka olduğunu açıkladı.

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