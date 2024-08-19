Plastik fabrikasında yangın!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir plastik fabrikasında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.
Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangının tekrar alevlenme riskine karşı fabrikada soğutma çalışmalarına başladı.
Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.
Fabrikada akan plastik maddelerin kıvılcım oluşturmasının ise yangının tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.