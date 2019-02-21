Playerunknown's Battlegrounds kısaca PUBG nedir?

PlayerUnknown's Battlegrounds (isminin uzunluğu dolayısıyla genellikle kısaca PUBG olarak da kullanılır),Bluehole şirketi tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmak. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp öldürmeleri kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.

PUBG nasıl oynanır?

PlayerUnknown's Battlegrounds, 100'e yakın oyuncunun büyük ölçekli bir haritada birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları bir ölüm maçı oyunudur. Oyuncular oyuna tek başına, 2 ya da 4 kişilik takımlar halinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebilir. Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

Her maç oyuncular belirli bir rotada ilerleyen uçaklardan istedikleri zaman atlayarak paraşütle 8 x 8 kilometrelik geniş bir haritaya dağılırlar. Oyuncular haritaya indiklerinde oyuna bir etkisi olmayan kişisel kıyafet seçimleri dışında diğer oyunculara karşı üstünlük sağlayacak hiçbir şeyi olmaz. Oyuncular kask, zırh, çanta, silah, bomba, araç gibi çeşitli ekipmanlar bulmak için çeşitli binaları ve alanları ararlar. Zırh, kask, çanta gibi ekipmanlar 3 seviyeye sahiptir. Aynı zamanda silahlar için dürbün, uzatılmış hızlı çekim şarjörü, namlu, susturucu gibi geliştirmeler bulunabilir. Oyuncuların haritanın bazı belirli bölgelerinde daha iyi ekipman ve araçlar bulma ihtimalleri daha fazladır. Her oyuncu daha kaliteli ekipman bulmak istediğinden bu bölgelere daha çok akın ederler ve bu durum bu bölgeleri daha tehlikeli hâle getirir. Seviye arttıkça kapasiteleri ve kaliteleri de artar. Oyunda oyunculara 2 farklı görüş imkanı sunulur isteğe göre oyuncular birinci şahıs veya üçüncü şahıs nişan modunda oynayabilirler. Oyun esnasında görüş perspektifini değiştirmek mümkündür.

Her birkaç dakikada bir harita rastgele bir bölgeye doğru küçülmeye başlar. Haritanın güvenli bölgesine gitmek için oyunculara belirli bir zaman verilir. Zamanında güvenli bölgeye varamayan oyuncular dışarıda kalan tehlikeli bölgeyi yavaşla saran mavi parlayan bir duvar ile karşılaşırlar. Oyuncular güvenli bölgeye ulaşabilmek için çeşitli sağlık paketlerini kullanırlar. Gittikçe daha çok hasar veren bu mavi parıltıdan kurtulamayan oyuncular ölürler.

Oyun boyunca kırmızı bölge adı verilen haritanın rastgele belirlenen bir kısmına bomba yağar. Oyuncular bu bombalardan kurtulabilmek için yapıların içine saklanır ve ya o bölgeden uzaklaşmaya çalışır.

Bir tam oyun süresi ortalama 30 dakikadan fazla sürer. Her oyun sonu oyuncular hayatta kaldıkları süreye, öldürdükleri oyuncu sayısına, oyunculara verdiği hasara göre oyun içi para birimiyle ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme sadece oyunu kazanan oyuncular için değil, tüm oyuncular için geçerlidir. Bu oyun içi paralar oyunculara ücretsiz kasa alma imkanı sunar. Kasaların fiyatı her satın alıştan sonra katlanarak artar ve anahtar gerektiren etkinlik kasaları dışında kasaları açmak ücretsizdir içinden rastgele bir eşya çıkar. Kasalar açılmadan veya açılırsa içerisinden çıkan eşyalar Steam topluluk pazarında da satılabilir.

PUBG ne zaman çıktı?

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı.Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.

PUBG nasıl indirilir?

PlayerUnknown's Battlegrounds(kısaca PUBG) Steam oyun platformu aracılığıyla satın aldıktan sonra bilgisayarınıza indirerek veya ücretsiz olarak mobile versiyonunu Android ve İOS işletim sistemli akıllı telefonunuza indirerek oynayabilirsiniz. Son dönemlerde çıkan emulatörler sayesinde bilgisayarınıza da ücretsiz mobil versiyonunuzu indirebilirsiniz.

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