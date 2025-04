Sony, PlayStation Plus Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı. En son, 2023 yılında yüzde 600'lük zam oranıyla tepki çeken Sony, 24 Haziran itibarıyla geçerli olacak yeni bir zam tarifesi duyurdu. Böylece, PlayStation Plus Deluxe paketi yıllık olarak 4 bin 266 TL'ye yükseldi. Kullanıcıların mevcut aboneliklerinin bitiminden önce yenileme yaparak eski fiyatlardan yararlanabileceği bildirilse de bu, kullanıcıların tepki göstermesinin önüne geçemedi. Peki, 2025 PlayStation Plus Türkiye abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte, zamlı PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatları...