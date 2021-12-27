Plüton'un yüzeyindeki 'tuhaf şekillerin' sırrı çözüldü 0:00 / 0:00

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Space.com'un haberine göre, NASA'nın Yeni Ufuklar (New Horizons) adlı aracı, 2015'te Plüton'un detaylı görüntülerini kaydetmiş ve yüzeyde tuhaf geometrik şekilleri kaydetmişti.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve bilim dergisi Nature'de 15 Aralık'ta yayımlanan araştırmaya göre 2015 yılında Plüton'un yüzeyinde ilk kez görülen tuhaf şekillerin süblimasyon adı verilen bir sürecin devam ettiğinin göstergeleri olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten Adrien Morison "Plüton, güneşten uzak olmasına ve sınırlı iç enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen hala jeolojik olarak aktif. Bu, yüzey koşullarının atmosferindeki gaz halindeki nitrojenin katı nitrojen ile bir arada var olmasına izin veriyor. Bu sürecin Sputnik Planitia'ya buzlu yüzeyini soğutarak, konveksiyon sürecini de beslediği düşünüyoruz" dedi.

Exeter Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, araştırmadan edindikleri bulguların Sputnik Planitia'daki süblimleşmenin 2 milyon yıl önce başladığını öngören araştırma ve iklim modelleriyle de tutarlı olduğunu ifade etti.

Ekip, yüzeylerinin daha fazla gözlemlenmesi gerekeceğini ancak bunun için uzay aracına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Ancak henüz bunun için bir görev veya tasarlanmış uzay aracı bulunmuyor.