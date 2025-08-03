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        Haberler Bilgi Yaşam PMYO Polis alımı ne zaman? 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrenci polis alımı başvuru tarihi ve şartları

        PMYO Polis alımı ne zaman? 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrenci alımı başvuru tarihi ve şartları

        Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2500 öğrenci polis alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alımına ilişkin ilan yayınlandı. 2025 Polis alımına başvuru yapmak isteyenler detayları sorguluyor. Peki PMYO Polis alımı ne zaman? 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrenci alımı başvuru tarihi ve şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 15:46 Güncelleme: 03.08.2025 - 15:46
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        Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2 bin 500 polis alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular "pa.edu.tr" internet adresinden yapılacak. Peki PMYO öğrenci alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

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        PMYO POLİS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak alım için başvurular, 2-6 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek gerçekleştirilecek.

        PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

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        Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

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        Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

        Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

        Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

        İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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