Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYaşam

Pokemon kartı rekor fiyata satıldı

HABERTURK.COM

Sadece 39 adet üretilen Pokemon kartlarından biri, geçen hafta New York merkezli Weiss adlı bir şirket tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Pokemon kartı değerinin üç katı fazlasına, 195 bin dolara alıcı buldu

Pokemon kartı

Japon oyun yapımcısı Satoshi Tajiri tarafından yapılan manga ve anime serisi Pokemon'un oyun kartlarından biri New York merkezli Weiss adlı bir müzayede şirketi tarafından açık artırmaya sunuldu.

Atsuko Nishida tarafından tasarlanan ve imzalanan, bireysel Pokemon kartlarından en nadir bulunanı olarak bilinen Pokemon Illustrator, tam 195 bin dolara satıldı.

Değerinin üç katı fiyata alıcı bulan Pokemon kartı bu satış ile beraber rekora imza attı ve dünyanın en pahalı Pokemon kartı oldu.

Pokemon kartının yeni sahibi, değerinden yüksek fiyata satın almasına rağmen satın alma işleminden oldukça memnun olduğunu aktardı. 

2013 yılında aynı kart, internet üzerinden  54.970 dolara satılmıştı.

OYUNU KAZANAN KİŞİLERE VERİLMİŞTİ

1997-1998 arasında Japonya’da yapılan Pokemon Kart Oyunu Resim Yarışması’nda ilk üçe giren kişilere verilen Pokemon Illustrator yalnızca 37 adet basılmıştı ancak kartlardan yalnızca 10 tanesi hayranları arasında dolaşıyor.

Bireysel Pokemon kartlarından en nadir bulunanı olarak bilinen Pokemon Illustrator, Pikachu'nun yaratıcısı Atsuko Nishida tarafından tasarlanmış ve imzalanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Düşes Kate Middleton'ın kardeşi James Middleton köy hayatından mutlu!
YAŞAMKimin kardeşi olduğunu tahmin edemezsiniz!
Fotoğraf tutkunları Yedigöller'den vazgeçmiyor
YAŞAMFotoğraf tutkunları Yedigöller'den vazgeçmiyor
29 Ekim kutlamaları 2019! İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri (konser, dinleti, havai fişek)
YAŞAMCumhuriyet Bayramı etkinlikleri
4 yıllık tedavi sonrasında denize kavuştu
YAŞAM4 yıllık tedavi sonrasında denize kavuştu
Cadılar Bayramı makyajı! İşte birbirinden yaratıcı Cadılar Bayramı makyaj trendleri (Halloween)
YAŞAMBirbirinden yaratıcı Cadılar Bayramı makyajları
"Trakya'nın incisi" tarihi yapılarıyla göz kamaştırıyor
YAŞAM"Trakya'nın incisi" göz kamaştırıyor
Otomobil parçalarından yaptığı bisiklet görenleri şaşırtıyor
YAŞAMOtomobil parçalarından bakın ne yaptı...
Günlük burç yorumları! 29 Ekim 2019 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!
On Numara sonuçları 28 Ekim 2019 - Milli Piyango On Numara bilet sorgulama
YAŞAMMerakla beklenen sonuçlar açıklandı
Vazelin ile kirpik uzatmak mümkün mü? Vazelin kirpikleri kaç günde uzatır?
YAŞAMVazelin ile kirpik uzatmak mümkün mü? Vazelin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X