Japon oyun yapımcısı Satoshi Tajiri tarafından yapılan manga ve anime serisi Pokemon'un oyun kartlarından biri New York merkezli Weiss adlı bir müzayede şirketi tarafından açık artırmaya sunuldu.

Atsuko Nishida tarafından tasarlanan ve imzalanan, bireysel Pokemon kartlarından en nadir bulunanı olarak bilinen Pokemon Illustrator, tam 195 bin dolara satıldı.

Değerinin üç katı fiyata alıcı bulan Pokemon kartı bu satış ile beraber rekora imza attı ve dünyanın en pahalı Pokemon kartı oldu.

Pokemon kartının yeni sahibi, değerinden yüksek fiyata satın almasına rağmen satın alma işleminden oldukça memnun olduğunu aktardı.

2013 yılında aynı kart, internet üzerinden 54.970 dolara satılmıştı.

OYUNU KAZANAN KİŞİLERE VERİLMİŞTİ

1997-1998 arasında Japonya’da yapılan Pokemon Kart Oyunu Resim Yarışması’nda ilk üçe giren kişilere verilen Pokemon Illustrator yalnızca 37 adet basılmıştı ancak kartlardan yalnızca 10 tanesi hayranları arasında dolaşıyor.

Bireysel Pokemon kartlarından en nadir bulunanı olarak bilinen Pokemon Illustrator, Pikachu'nun yaratıcısı Atsuko Nishida tarafından tasarlanmış ve imzalanmıştı.