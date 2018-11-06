Polis hemen harekete geçti

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Polis helikopterine lazer tutan suç makinesi yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, dün yerden polis helikopterine lazer ışığı tutarak pilotları tehlikeye düşüren şüpheli, olaydan kısa süre sonra yakayı ele verdi. Yaşananlar, saniye saniye helikopter kamerasına yansıdı.

06.11.2018 - 15:38 | Güncelleme: İHA

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, Haliç Kongre Merkezi’ndeki bir programın havadan güvenliğini sağladığı sırada hava araçlarına lazer tutan bir kişinin tacizine uğradı.

Helikopter kamerasınca da kaydedilen olayda, gece karanlığında şehrin kenar mahallesindeki bir binadan helikoptere yeşil lazer ışığı tutulunca pilotların uçuş güvenliği tehlikeye düştü.
 
Lazeri tutan şüpheli, pilot ve ekibini tehlikeye atarken, lazer ışınları görüş mesafesi daralttığı görüldü. Helikopterin gece görüş kameralarından şüphelinin ‘kasten öldürme’, ‘kasten silahla yaralama, ‘6 ayrı uyuşturucu ticareti’, ‘işyerinden hırsızlık’, ‘otomobilden hırsızlık’, ‘kapkaç’, ‘parada sahtecilik’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ ve ‘aile içi şiddet’ gibi 14 ayrı suçtan kaydı bulunan E.K. (32) adlı bir kişi olduğu tespit edildi.

Polisler, açık alanda helikopteri taciz eden suç makinesi E.K.’yi Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde elindeki lazer cihazıyla birlikte suçüstü yakaladı. E.K., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.K., “Sivil havacılık kanununa muhalefet” suçundan 10 bin Türk lirası idare para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Yasalara göre, uçak ve helikopter gibi hava araçlarına lazer tutarak uçuşu riske atan kişiler, hapis ve para cezası ile cezalandırılıyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 20 dakika önce
    Polise lazer tut serbest sin
  • Misafir 24 dakika önce
    serbest birakildi...
  • Misafir 28 dakika önce
    ve böyle biri serbest
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