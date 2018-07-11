9 yaşındaki çocuk dehşet anlarına tanıklık etti

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarlarda salatalık satan Faruk Erdoğan, yanına 9 yaşındaki yeğeni Kadir Erdoğan ile arkadaşı Hüseyin Bülgen'i (19) alarak salatalıkları yıkamak amacıyla bidonlara su doldurmak için kanal kenarına gitti. İHA'nın haberine göre, kamyoneti sulama kanalı kenarına park edince Bülgen serinlemek için sulama kanalına girdi. Bülgen bir süre kanalda yüzerken, Erdoğan da bidona su doldurmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu arada Hüseyin Bülgen boğulma tehlikesi atlattı. Erdoğan arkadaşını kurtarmak için kanala girdi ancak Bülgen boğulma korkusuyla Erdoğan'a sarılıp onu da dibe çekemeye başladı. Bu arada çevredeki vatandaşlar önce tişört ve kıyafetlerini uzatıp iki şahsı da çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. Daha sonra da vatandaşlar iki gence hortum attı ancak tutamadılar. Erdoğan kendisi de boğulacağını anlayınca kanal kenarındaki otlardan tutunarak karaya çıktı. Bülgen ise suda gözden kayboldu. Hemen polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polisler ile Bülgen karadan arandı ancak bir türlü bulunamadı. Deniz polisi de olay yerine gelerek kanala girip arama başlattı.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUK DEHŞET ANLARINA TANIKLIK ETTİ
Bu arada Erdoğan'ın 9 yaşındaki yeğeni Kadir Erdoğan da amcasının akrabasının boğulma tehlikesi atlatmasına, amcasının onu kurtarmaya çalışmasına ve boğulma tehlikesi atlatmasına anbean tanıklık etti. Minik Erdoğan amcası arkadaşını kurtarmak isterken korkup kamyonete binerek onu beklemeye başladı. Tek başına kamyonet içinde beklerken onu polisler buldu. Erdoğan polislere yaşadığı olayı anlatırken, olayın şokunda olduğu görüldü.
"İMDAT DİYE BAĞIRDIK YARDIM ETTİLER AMA KURTARAMADIK"
Faruk Erdoğan polislerle arkadaşını karadan arayıp bulamayınca olay yerine tekrar geldi. Arkadaşını avuçlarının arasından kaybeden Erdoğan, "Yüzme biliyorum diye serinlemek için kanala girdi. Bir süre sonra boğulmaya başladı. Ben atladım bana sarıldı birlikte battık çıktık. Beni de dibe çekti. Çevredeki arkadaşlara imdat diye bağırdım onlar tişörtlerini uzattı ama tutamadık. Daha sonra hortum attılar ama Hüseyin beni de dibe çektiği için tutamadık. Ben en son otları tutarak karaya çıktım. Yoksa ben de boğulacaktım. O suda kaybolup gitti" dedi.
POLİS GÜÇLÜKLE SÖYLEDİ
Faruk Erdoğan'ın telefonunu alan polis, Hüseyin Bülgen'in kaybolduğunu haber vermek için Bülgen'in ağabeyini aradı. Polis telefon açılınca Bülgen'in ağabeyine kardeşinin suda kaybolduğunu söylerken güçlük çekti. Polis, "Kardeşiniz sulama kanalına girmiş polis merkezine gelmeniz gerekiyor" diyebildi. Ancak Bülgen'in ağabeyi ne olduğunu öğrenmek için telefonu Faruk Erdoğan'a vermesini istedi. Erdoğan, Bülgen'in ağabeyine adresi tarif edip "Hüseyin kanalda kayboldu çabuk gelin" diyerek ağladı.
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