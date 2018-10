Hakim karşısına çıkacak

Akıllara durgunluk veren olay, İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 55 yaşındaki Şeref Can isimli bir vatandaşın bir yıl boyunca 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ni binlerce kez aradığı belirlendi. Can, personel moral ve motivasyonunu lüzumsuz konuşmalarla meşgul ettiği gerekçesiyle Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Hazırlanan raporda Can'ın 15.05.2017 ile 15.05.2018 arasında çok sayıda arama yaptığı, herhangi bir ihbarda bulunmadığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şeref Can, "Yaklaşık iki yıl önce eşimden boşandım. Sürekli alkol tüketiyordum. Psikolojik olarak bunalıma girdiğim için ve konuşacak kimsem olmadığından dolayı polis ihbar hattını aradım. Çok pişmanım bir daha yapmayacağım" dedi.

HÂKIM KARŞISINA ÇIKACAK



Can hakkında, 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ni 45 bin 210 kez arayarak kamu kurum faaliyetini engellediği gerekçesiyle dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen Can, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

