Polisler, gençleri motosiklete bindirerek gezdirdi - ADANA

AA

Adana'da sıcak hava nedeniyle, sokağa çıkan gençlerin bir kısmı gölgelik alanlarda vakit geçirdi.Gençlerden bazıları bisiklet sürdü, bazıları da patenle kaydı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, parklarda gençlere maske dağıtarak, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Ekipler, bazı gençleri de polis motosikletlerine bindirerek parkta tur attırdı.Gençlerden 19 yaşındaki Mustafa Kaya, gazetecilere, kısıtlama getirilmesinden bu yana sokağa çıkmadığını belirterek, "Dışarı çıkmayı özledim. Arkadaşlarımızla sohbet etmek için dışarı çıktık. Polislerle sohbet ettik. Sağ olsunlar bizi motosikletle gezdirdiler. Daha önce motosiklete binmemiştim." diye konuştu.Beyza Karaman da motosikletle yolculuk yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.