Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Polislere silah çekip üstlerine yürüdü! | Son dakika haberleri

        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Polislere silah çekip üstlerine yürüyen şüpheli bacağından vuruldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 01:30 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Esenyurt'ta, iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polislere silah çekip üstlerine yürüyen şüpheli, bacağından vurularak, yaralandı.

        2

        Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesinde akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale edip, kavga edenleri dağıttı.

        3
        SİLAHINI ÇEKİP POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

        Polisin olay yerinden ayrılmasının ardından bir süre sonra iki grup yeniden kavgaya etmeye başladı.

         

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi sırasında Erol Y. üzerindeki silahı çekerek emniyet görevlilerinin üzerine yürüdü.

        4
        ŞÜPHELİNİN 18 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

         

        Şüpheli, havaya ateş açılmasına rağmen polisin üzerine yürümeyi sürdürdü. Bunun üzerine bir polis memuru da silahıyla şüpheli Erol Ynin bacağına ateş etti.

        5

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şüphelinin 18 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

         

         

        6

        Olaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?