Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!

ŞÜPHELİNİN 18 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, havaya ateş açılmasına rağmen polisin üzerine yürümeyi sürdürdü. Bunun üzerine bir polis memuru da silahıyla şüpheli Erol Ynin bacağına ateş etti.