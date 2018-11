Politik suikastleri konu alan en iyi 15 film

9 | 30

Akbaba'nın Üç Günü (Three Days of the Condor) 1975

Turner, CIA'in yan birimlerinden birinde çalışan kendi halinde bir memurdur. Görevi kitap ve dergi okumaktır. Tesadüfen ofiste olmadığı bir anda, bütün mesai arkadaşları öldürülür. Turner kurtulur ama birilerinin peşinde olduğunu bilir ve kime güvenebileceğini tam olarak kestiremez...