Politik suikastleri konu alan en iyi 15 film

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Yönetmen Oliver Stone'un senaryosunu Zachary Sklar'la birlikte yazdığı film, suikastin Kennedy'nin çıkarlarına engel olduğu Teksas kökenli sermaye gruplarının organizasyonu ve derin devlet desteğiyle işlendiğini açık bir şekilde söylemekten çekinmedi. Hatta daha da ileri giderek birçok resmi yetkilinin susarak suçlularla işbirliği yaptığını ima etti. “JFK”, Amerikan medyasında muhafazakâr kesimin sert eleştirilerine maruz kalsa da liberaller ve film eleştirmenleri tarafından çok beğenildi. Gişede gösterdiği başarının yanı sıra 8 dalda Oscar'a aday oldu, görüntü ve kurgu dallarında ödül kazandı.