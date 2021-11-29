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Haberler Dünya SON DAKİKA: Polonya'dan Belarus'a suçlama: Belarus her gece sınırdaki dikenli tellere zarar veriyor
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Polonya'dan Belarus'a suçlama: Belarus her gece sınırdaki dikenli tellere zarar veriyor

Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus tarafının sığınmacılara geçiş kolaylığı sağlamak için sınırdaki dikenli tellere zarar verdiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Polonya'dan Belarus'a suçlama: Belarus her gece sınırdaki dikenli tellere zarar veriyor
Polonya'da Belarus'a suçlama: Dikenli tellere zarar veriyor
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırının Mielnik bölgesinde dün 33 sığınmacının sınırı geçerken yakalandığını ifade ederek Belarus yetkililerinin geçişi kolaylaştırmak için dikenli tellere zarar verdiğini belirtti.

Bakanlık, Belarus tarafının nerdeyse her gece sınır çitlerine zarar verdiğini ifade etti. Polonya sınır muhafızları, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

ALMAN MECLİSİ ÖNÜNDE BİNLERCE MUM YAKILDI

Avrupa'ya göç etme arayışındayken Belarus-Polonya sınırındaki kapalı alanda kalanların durumuna dikkat çekmek için Almanya’da Federal Meclis binasının önündeki meydana binlerce mum yerleştirildi.

Seebrücke, Campact ve Mauerfall.jetzt gibi sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen eylemde başkent Berlin’de Federal Meclisin önündeki Cumhuriyet Meydanı'na binlerce mumun yanı sıra büyük harflerle ışıklandırılan "Kabul şimdi" yazısı konuldu.

Campact’ın kampanya sorumlusu Antonia Becher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eylemle Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerin durumuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Orada binlerce kişi şiddetli soğuklarla karşı karşıya. Ne kadar kalacaklarını bilmiyorlar, çünkü Almanya da harekete geçmiyor." dedi.

Federal Meclis’in önüne yeşil ışıklı yaklaşık 6 bin mum koyduklarını ifade eden Becher, "Yeşil ışığı Polonya sınırlarındaki insanlar kullanıyor. İnsanlar, göçmenlere burada sıcak bir çorba içebileceklerini, duş alabileceklerini veya biraz dinlenebilmelerini göstermek için yeşil ışığı evlerin pencerelerine koyuyorlar." diye konuştu.

Eylemde yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinden Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerin kabul edilmesi istendi.

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