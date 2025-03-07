Polonya mayın anlaşmasından çekilmeye hazırlanıyor

1999 yılında anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklamak amacıyla yüzü aşkın ülke tarafından imzalanan Ottowa Anlaşması Avrupa'nın bazı ülkeleri tarafından tartışmaya açıldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Ottowa Anlaşmasından çekilmesi konusunda olumlu görüş bildireceğini ifade ederken, Finlandiya ve Litvanya da anlaşmadan çekilmeyi düşünüyor.

Anti-personel mayınları, hedef olan askerleri sakat bırakma potansiyeli yüksek bir silah olarak biliniyor. Askerler üzerinde uzun süreli etkilerinden ötürü kullanımı konusunda çekinceler bulunan mayınlar özellikle sınır bölgelerinde kullanılıyor.

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Rusya ile sınırı bulunan Finlandiya ve Litvanya'nın da ilgili mayınları sınır bölgelerinde değerlendireceği düşünülüyor. Litvanya'nın Rus ana karasına sınırı bulunmasa da Rusya'ya ait Kaliningrad'a sınırı bulunuyor.

POLONYA ASKERİ EĞİTİM VERECEK

Avrupa'da yaşanan güvenlik endişeleri sonrası Polonya askerlik konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Donald Tusk, bütün yetişkin erkekler için geniş kapsamlı askeri eğitim hazırlığında olduklarını açıkladı. Tusk askeri eğitim programının detaylarının daha sonra paylaşılacağını duyurdu.