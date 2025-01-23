Polonya: Putin'in yalvarmasını istiyoruz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda katıldığı bir panelde Ukrayna-Rusya arasında sağlanacak olası barışa dair açıklamalarda bulundu.

Duda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış masasına getirmenin yolunun güç kullanmaktan geçtiğini belirterek "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını durdurmak istiyorsak ki Rusya'da elitler arasında kullanılan söylemin tonunu görüyoruz... Eğer Vladimir Putin'i barışa nasıl teşvik edeceğimizi soruyorsak benim cevabım şudur; öyle güçlü tedbirlere başvurmalıyız ki Putin barış istemek zorunda kalsın. Ben, barış için Putin'e yalvarmak istemiyorum aksine Putin'in barış için Ukrayna'ya ve müttefiklerine yalvarmasını istiyorum." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ise Rusya ile savaşa hazır olunması gerektiğini belirterek Avrupa ülkelerini uyardı. Kallas, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini belirterek savunma bütçelerinin mevcut durumunun yeterli olmadığını kaydetti.