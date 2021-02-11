27. Dönem POMEM sınav başvuruları 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Polislik sınavına girecek olan adaylar POMEM sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?

POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ AÇIKLANDI

27. dönem POMEM ön sağlık kontrolü sınav yerleri ve tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Ön başvuru sürecinden başarı ile geçen binlerce adayın katılacağı sınav öncesi, giriş yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Adaylar POMEM sınav giriş yerlerini e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile öğrenecek. İşte, 27. dönem POMEM sınav yeri sorgulama ekranı ve konuyla ilgili yapılan duyurunun tamamı.

POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ SORGULAMA EKRANI