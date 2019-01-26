Pompeo ayrılıyor mu?

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Washington Dışişleri Bakanı Pompeo’nun görevinden ayrılmaya hazırlandığı söylentisiyle çalkalanıyor.
ABD devlet yapısında Türkiye ile ilgili en üst düzey bürokrat Dışişleri Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell’in istifa etmesinden sonra Pompeo'nun da istifa kararını netleştirdiği belirtiliyor.
Dışişleri bakanlığından ayrıldıktan sonra Pompeo’nun 2020 ylında Kansas eyaletinden Senato’ya girmek için hazırlanacağı da konuşuluyor.
Şu anda Kansas’ın Cumhuriyetçi senatörü Pat Roberts emekli olmaya karar verdi. Ondan boşalacak koltuğu ise Mike Pompeo’nun doldurmak istediği anlatılıyor Washington’da.
ÖNEMLİ DEĞİŞİMLERİN HABERCİSİ
Pompeo’nun çevresine şu aşamada kariyerinde iyi bir noktadayken işi bırakmanın daha doğru olacağını söylediği biliniyor.
Wes Mitchell’den sonra Pompeo’nun da ayrılma sürecine girmesi Amerika’nın Türkiye ile ilgili politikalarında önemli bir değişikliğin habercisi olabilir diyen kaynaklar da var.
Ancak Trump yönetiminde süreçlerin nasıl işleyeceği net olarak tahmin edilemediğinden bu konuda net bir karar verebilmek için Pompeo’nun ve Wes Mitchell’in yerine kimlerin getirileceğine ve onların Senato Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki atanma sorgulama süreçlerine iyi bakmak gerekecek.
Sonuçta şu kesin başkanlığının ilk günlerinden itibaren Başkan Trump’ın çok yakınında olan Pompeo’un ayrılma ihtimali yönetimi hayli sarsacak ve zorlayacak bir gelişme. Anlayacağınız Trump yönetiminde esen fırtına bir gün bile durulmuyor.
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