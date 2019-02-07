ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da "geçici devlet başkanı" ilan edilen Juan Guaido'yu tanıyan ülkeleri mavi ile renklendirilmiş dünya haritası paylaştı.

Paylaşımda "Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak Venezuela halkını destekleyen Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ı takdir ediyoruz" notu yazıldı.

Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde olması dikkat çekti. Pompoe'nun Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin skandal paylaşımı için ABD'den henüz bir açıklama gelmezken, harita sosyal medyada büyük tepki topladı.

ÇAVUŞOĞLU: VAHİM BİR HATA

ABD Dışişleri Bakanı Pompoe'nun Venezuela konusunda ABD'ye destek veren ülkeleri gösteren dünya haritasında Türkiye'nin ikiye bölündüğüne dair bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Pompeo’yla öğle yemeğinde biraraya geldiklerini, ABD'ye Venezuela konusunda destek veren ülkeler haritasını değerlendirdiklerini aktararak "Bahsettiğiniz o haritada sadece Türkiye ile ilgili değil başka ülkelerle ilgili de çok ciddi hatalar yapılmış. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı büyükelçiliğimize de yazılı bir şekilde dönerek haritadaki diğer ülkelerle yapılan çok ciddi hataları da bildirmişler. Tabi biz bu haritayı görünce tepki gösterdik, arkadaşlarımız hemen devreye girdiler ve büyükelçimiz Serdar bey bu bilgileri verdi. Kanada dahil hatalar yapıldı. Teknik bir hata ama vahim bir hata" şeklinde konuştu.