PONY Ligi şampiyonları belli oldu

14 Eylül 2019 tarihinde tanıtım organizasyonuyla başlayan ve ardından 12 Ekimde yapılan ilk müsabaka ile start alan PONY Ligine, İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Kocaeli illerinden 7 kulüp katılım gösterdi.

Final öncesi yapılan parkur izi etkinliğinde İstanbul Binicilik Kulübü'nün çubuk atlarını kullanan çocuklar, manej içinde keyifli anlar yaşadılar. Final sonundaki PONY Ligi logolu sürpriz pastası ise minik binicilerin pandemi stresini atmalarına yardımcı oldu.

Bu arada PONY Ligi müsabakalarının en küçük ve özel sporcusu Nil Tosun at üzerinde parkuru hatasız tamamlayarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Büyük bir mücadele sahne olan Pazar günkü finallerde dereceye giren biniciler ödüllerini IBK Başkanı Mustafa Siyok, Bşk. Yrd. Cahit Yavuz, Çankaya Binicilik Bşk. Sertaç Sevinç’in elinden aldı.

PONY LİGİ Şampiyon ve dereceye girenler:

TÜRKİYE PONY LİGİ PUAN DURUMU



EQUİFUN BAŞLANGIÇ SEVİYESİ-PES 2/PES 3/PES 4

03/06 YAŞ

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Adı Soyadı ​​​Kulübü​​​ Puan

1-ARYA KAYMAZ Çanlaya Binicilik Kulübü 40

2-FATİH TURGUT İstanbul Binicilik Kulübü 31

3-KARYA KAYMAZ İst. Anadolu Atlı Spor Kulübü 30

4-İPEK SALMAN Çankaya Binicilik Kulübü 26



07/10 YAŞ

Adı Soyadı​​​ Kulübü​​​ Puan

1-ELİF ZEHRA ÖZKAN İst. Anadolu Atlı Spor Kulübü 38

2-MİNA BAŞTÜRK TABİAT Binicilik Merkezi 37

3-SÜMEYYE AKDAL İstanbul Binicilik Kulübü 25

4-DEFNE KARATAŞ Çankaya Binicilik Kulübü 21

5-SARP KARATAŞ Çankaya Binicilik Kulübü 20



11/14 YAŞ

Adı Soyadı​​​ Kulübü​​​ Puan

1-MOHAMMED AYAZ MOHIUDDİN Çankaya Binicilik Kulübü 40

2-HATİCE BÜŞRA İPŞİRLİ İstanbul Binicilik Kulübü 33

3-ALP KAAN ERKAN İstanbul Binicilik Kulübü 28

4-NİL KOÇYİĞİT İstanbul Binicilik Kulübü 25

5-OKYANUS ECE KARAKUŞ İstanbul Binicilik Kulübü 23



EQUİFUN EĞİTİM SEVİYESİ-PES 5/PES 6

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Adı Soyadı​​​ Kulübü​​​ Puan

1-TAMER DİŞİKİTLİ Çanlaya Binicilik Kulübü 40

2-HİLAL SEVİNÇ Çanlaya Binicilik Kulübü 38

3-ELİS FUNDA Çanlaya Binicilik Kulübü 32

4-SALİHA YAMAN İstanbul Binicilik Kulübü 30

Adı Soyadı​​​ Kulübü​​​ Puan

1-DEFNE NUR AYDEMİR FERDİ 34

2-SALİH BERK SELİM TABİAT Binicilik Merkezi 33

3-MAVİ DERİN PEKİNER TABİAT Binicilik Merkezi 31

4-BADE BAŞTÜRK TABİAT Binicilik Merkezi 29

5-BEYDA GİZEM YAVAŞ TABİAT Binicilik Merkezi 27



P III KATEGORİSİ

Adı Soyadı​​​ Kulübü​​​ Puan

1-NİSA EZİNE KAYA FERDİ 40

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TÜRKİYE PONY LİGİ ENGEL ATLAMA PUAN DURUMU

P II KATEGORİSİ

​Adı Soyadı​​​ Kulübü​​​ Puan

1-ELA SÖNMEZ TABİAT Binicilik Merkezi 40

2-BÜŞRA KIZILCA Kocaeli Atlı Spor Kulübü 34

3-BADE BAŞTÜRK TABİAT Binicilik Merkezi 33

4-MAVİ DERİN PEKİNER TABİAT Binicilik Merkezi 30

5-SALİH BERK SELİM TABİAT Binicilik Merkezi 18



P III KATEGORİSİ

Adı Soyadı​​​ Kulübü​​​ Puan

1-YAVUZ SELİM DEMİR Kocaeli Atlı Spor Kulübü 38

2-NİSA EZİNE KAYA FERDİ 20