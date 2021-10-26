Popit sabırlı olmayı öğretebilir

Son günlerde çocukların ilgi gösterdiği popit oyuncağı, yetişkinler için de stres atmak amacıyla oynanabiliyor. Uzmanlar, bu oyunların iki ya da üç kişiyle oynanmasının yararlı olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre popitin iki ya da üç kişiyle oynanması halinde çocuk sıra bekleme, sabretme ve hızlı tepkide bulunabilme gibi kazanımlar elde edebiliyor.



Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, son günlerde çocukların severek oynadığı popit isimli oyuncaklara ilişkin değerlendirmede bulundu.



Grup oyunları çocuğun gelişimini destekliyor



Popitin son zamanların en popüler oyuncaklarından biri haline geldiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Bu tarz popüler oyuncaklara sahip olmak çocukların akran ilişkilerine dahil olabilmesi ve aynı dili konuşabilmelerine vesile olmaktadır. Böylelikle çocuk dahil olduğu ortamdaki diğer çocuklarla grup oyununun içine de dahil olabilmektedir. Bir diğer katkısı ise; grup aktiviteleri, grup oyunları çocukların gelişimini her zaman desteklemektedir. Çocuk grup içerisinde uygun tepkiyi geliştirebilmeyi, kendisini dahil edebilmeyi, sırasını bekleyebilmeyi ve rekabet duygusunu, bu rekabet duygusunun sonunda kazandığı zaman veya yenildiği zamanda duruma uygun tepkiyi geliştirmeyi öğrenecektir.”dedi.





İki ya da üç kişiyle oynanırsa kazanım elde edilebilir



Popit oyununun özellikle iki ya da üç kişi ile birlikte oynanınca daha keyifli ve daha yararlı bir oyun haline dönüşebildiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Çocuklar bu oyunu oynarken hem çok keyif alıyor hem de katılımcı sayısı arttıkça sıralarını bekleme, sabretme ve hızlı tepkide bulunabilme gibi kazanımları öğrenmiş oluyorlar. Bu sebeple popit gibi birçok oyunu oynarken sert ve katı olmayan, çocuğun düzeyine uygun kurallar koyabilmek onların gelişimine katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.



Stres giderici olabilir mi?



Bu tip oyunların bazıları için stresi giderici olsa da bazılarında stres oluşturabileceğini kaydeden Seda Aydoğdu, “Yetişkinler için özellikle bu ve bu gibi oyunların stres atma özelliği olduğu söylense de bazı kişiler için daha çok stres de yarattığı söylenebilmektedir. Aslında birçok şeyin stres atma veya stres yükünü arttırma arasındaki ilişki kişinin yaşam koşulları ya da rekabet durumunda nasıl tepki verdiği ile ilişkilidir. Bu sebeple; grup oyunu içerisinde belki her zaman olmayabilir ancak bireysel kullanımda stres giderme özelliği olduğunu söyleyebiliriz.”dedi.



Sabretmeyi öğretebilir



Bu tip oyunların sabretmeyi öğretme açısından etkili olabileceğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Popit gibi grup içerisinde oynanan birçok oyun çocuğa sırasını beklemeyi öğretmektedir. Çocuğun yalnız kalma kapasitesi, kendi kendine oyun kurabilme ve oynayabilme becerilerinin önemli olduğu kadar grup içerisindeki tutum ve davranışları da önemli olduğu için popit ve grupla oynanan diğer birçok oyunun çocuklara sabretmeyi öğrettiğini söyleyebilliriz.”dedi.