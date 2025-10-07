Bölgede birçok insanın ayı ile karşılaştığını ve ayılardan kurtulmak için kendi çözüm yollarını bulmaya çalıştığını anlatan Prof. Dr. Başkaya, "Yayla evlerinin dışında da önlem alınmalı. Yaylacılar, zaten kar ve fırtınaya karşı kapıyı bacayı kapatıp gidiyor. Ayılar girmesin diye de bu önlemi alanlar var. Fakat, bunlar normal popülasyonun olduğu yerlerde geçerli. Popülasyonun bu kadar yoğun olduğu yerlerde ayılar bacadan mı girer, çatıyı mı söker, alttan tünel mi kazar? Bilemezsiniz. Bunların hepsi yaşanıyor. Bu önlemler, popülasyon normal seviyeye indikten sonra işe yarar. Çobanlar da tedirgin. Yaylada koyun bakan, peynir üreten vatandaşlarımız bir de ayı tehlikesiyle uğraşıyor. Çözüm olarak da maalesef el altı yöntemlere başvuruyor. Avcı çağırıp, 'Buradaki ayıları temizleyin, beni kurtarın' diyenden tutun da kendi tedbirini alana kadar" şeklinde konuştu.