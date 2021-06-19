EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda Portekiz ile Almanya kozlarını paylaşacak.
STAT: Allianz Arena
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Anthony Taylor
PORTEKİZ: Rui Patrício; Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo
TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos
ALMANYA: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, İlkay Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; Gnabry
TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw
GRUPTAKİ SON DURUM
Portekiz, ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederken Almanya ise Fransa'ya 1-0 kaybetmişti. Bugün oynanan diğer maçta Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı.
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