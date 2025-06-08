Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oluyor! Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Fransa'yı 5-4 mağlup etmeyi başaran İspanya finalde, Almanya'yı mağlup eden Portekiz'in rakibi oldu. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde, Portekiz - İspanya maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte UEFA Uluslar Ligi finali Portekiz - İspanya maçı yayıncı kuruluşu...
Portekiz - İspanya maçı için nefesler tutuldu. Almanya’nın Münih kentinde oynanacak final mücadelesini İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Dev finalde bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Lamine Yamal ve Cristiano Ronaldo'da olacak. Peki, "Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi finali hangi kanalda?" İşte Portekiz - İspanya maçı muhtemel 11'leri...
PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi’nde kupa sahibini buluyor. Portekiz - İspanya maçı 8 Haziran Pazar bugün saat 22.00'de oynanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Allianz Arena'da oynanacak final mücadelesi TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Dev finalde İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ
Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.
Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.
Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.