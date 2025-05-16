Sporting- Guimares maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Premier Lig'in son haftasında şampiyonluk düğümü çözülüyor. Bu kapsamda Sporting evinde Guimares ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda rakibi Benfica ile geçtiğimiz hafta 1-1 berabere kalan Sporting, 79 puanla lider olurken aynı puana sahip Benfica ikinci sırada yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Sporting Lizbon ilk maçta Benfica'yı 1-0 yendiğinden ikili averaj üstünlüğü bulunuyor. Sporting, Guimares karşısında galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Sporting- Guimares maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Lig'de geçtiğimiz hafta Benfica ile 1-1 berabere kalan Sporting şampiyonluk için avantaj yakaladı. Öte yandan İkili averaj avantajını kaybeden Benfica, son maçında zorlu Braga deplasmanına konuk olacak. Şampiyon olabilmesi için Sporting'in mutlak puan kaybını bekleyen Benfica, 79 puanla rakibiyle eşit durumda. Kısacası Sporting, Guimares maçını kazanırsa şampiyon olacak ve Benfica'nın galibiyeti yeterli olmayacak. Peki, Sporting- Guimares maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte Sporting- Guimares maçının yayıncı kuruluşu...
SPORTİNG- GUİMARES MAÇI NE ZAMAN?
Sporting- Guimares şampiyonluk maçı 17 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
SPORTİNG- GUİMARES MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio Alvalade'de oynanacak kritik karşılaşma S Sport üzerinden yayınlanacak.