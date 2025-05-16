Portekiz Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Lig'de geçtiğimiz hafta Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kalan Benfica şampiyonluğu zora soktu. İkili averaj avantajını kaybeden Benfica, son maçında zorlu Braga deplasmanına konuk olacak. Şampiyon olabilmesi için Sporting Lizbon'un mutlak puan kaybını bekleyen Benfica, 79 puanla rakibiyle eşit durumda. Zor bir ihtimal olarak görülse de Benfica berabere kalıp, Sporting son maçında yenilirse Benfica yine şampiyon olacak. Ancak Sporting Lizbon son maçını kazanırsa Benfica'nın farklı galibiyeti bile şampiyonluk için yeterli olmayacak. Peki, Braga- Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte Braga- Benfica maçının yayıncı kuruluşu...