Braga- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Premier Lig'in son haftasında şampiyonluk düğümü çözülüyor. Bu kapsamda Braga evinde Benfica ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda rakibi Sporting Lizbon ile geçtiğimiz hafta 1-1 berabere kalan Benfica, 79 puanla ikinci sırada yer alırken aynı puana sahip Sporting Lizbon lider olarak yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Sporting Lizbon ilk maçta Benfica'yı 1-0 yendiğinden ikili averaj üstünlüğü bulunuyor. Benfica'nın şampiyon olabilmesi için Braga karşısında galip gelmesi Sporting Lizbon'un ise puan kaybetmesi gerekiyor. Peki, Braga- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Lig'de geçtiğimiz hafta Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kalan Benfica şampiyonluğu zora soktu. İkili averaj avantajını kaybeden Benfica, son maçında zorlu Braga deplasmanına konuk olacak. Şampiyon olabilmesi için Sporting Lizbon'un mutlak puan kaybını bekleyen Benfica, 79 puanla rakibiyle eşit durumda. Zor bir ihtimal olarak görülse de Benfica berabere kalıp, Sporting son maçında yenilirse Benfica yine şampiyon olacak. Ancak Sporting Lizbon son maçını kazanırsa Benfica'nın farklı galibiyeti bile şampiyonluk için yeterli olmayacak. Peki, Braga- Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte Braga- Benfica maçının yayıncı kuruluşu...
BRAGA- BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Braga- Benfica maçı 17 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
BRAGA- BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de Braga'da oynanacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Braga karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
BENFİCA MUHTEMEL 11
Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Orkun, Di Maria, Kerem, Pavlidis