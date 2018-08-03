Porto - Desportivo Aves rakamlar

Porto ve Desportivo Aves, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Portekiz Süper Kupa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:45. Porto, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Desportivo Aves son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Porto kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Desportivo Aves sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.
Porto önceki hafta Vitoria Guimaraes mücadelesinde 0-1 kazandı.
Desportivo Aves ise Chaves karşılaşmasında 2-3 yenildi.
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