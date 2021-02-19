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Potada 998. milli sınav

FIBA 2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İsveç ile karşılaşacak milliler, 85 yıllık tarihinde yaptığı 997 karşılaşmanın 511'ini kazandı, 485 maçtan mağlup ayrıldı, bir müsabakada da berabere kaldı

Potada 998. milli sınav

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki beşinci maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 998. maçına çıkacak. Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 85 yıllık tarihinde 997 karşılaşmaya çıktı. Bunların 511'ini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

BİR DE BERABERLİĞİ VAR

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

ORHUN ENE YÖNETİMİNDEKİ 20. MAÇ

A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Orhun Ene yönetiminde yarın 20. maçına çıkacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında milli takımın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemindeki ilk 2 maçta birer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ene yönetiminde FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçta Hırvatistan'a 79-62 yenilen milliler, Hollanda'ya ise 73-71 üstünlük kurdu.

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