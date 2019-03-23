Potada derbi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, derbi heyecanına yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Metro Enerji Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 22 haftada 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, deplasmanda 77-61 kazanmıştı.