2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Şampiyonanın kura çekimi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'yi kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz ile A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Yasemin Horasan temsil etti.

Kura çekimine ikinci torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve İsviçre ile eşleşti. Bu yıl 40. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 16 ülke yer alacak. Şampiyona, Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentlerinin ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da yapılacak. REKLAM Gruplar 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası grupları şöyle: