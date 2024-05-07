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        Prag'ta Türkiye rüzgarı esti!

        Türk sporcular, Prag'da düzenlenen dans yarışmalarında 17 madalya ve 1 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı, sporcuları ve destek verenleri tebrik ederek başarılarını övdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:25
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        Prag'ta Türkiye rüzgarı!
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        Geçtiğimiz hafta sonu, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) tarafından organize edilen WDSF Open Solo Latin&Standart ve L’Oréal Paris Solo Latin&Standart Çek Kupası yarışmalarında Türkiye büyük bir başarı elde etti. Türk sporcular, 14 farklı ülkeden gelen rakipleri arasında 17 madalya ve 1 kupa kazanarak göz doldurdu.

        Dans Sahne Spor Kulübü, Oğuzhan ve Özge Erük antrenörlüğünde yarışmaya katılan 3 milli takım sporcusuyla büyük bir performans sergiledi. Türk sporcular, L’Oréal Paris Solo Latin Çek Kupası yarışmalarında 15 farklı kategoride 15 birincilik ve 15 altın madalya elde ederken, WDSF Open Solo Latin yarışmalarında da farklı kategorilerde ikincilik ve bir gümüş madalya ile beşincilik ve final madalyası kazandı.

        Milli takım sporcuları Beyza Mermutluoğlu (Yıldızlar 2 Latin), Kübra Mermutluoğlu (Gençler Latin) ve Zeynep Özüm Kavaz (Yıldızlar 1 Latin) toplamda 2 gün boyunca 105 performans sergileyerek 17 madalya ve 1 kupa ile Türkiye'ye büyük bir zaferle döndü.

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, sporcuların bu muhteşem başarısıyla ilgili olarak "Başkan olarak ülkemize bu gururu yaşatan başta sporcularımıza, antrenörlerine ve kulüplerimize kalpten tebriklerimi iletiyorum. Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

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