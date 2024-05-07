Prag'ta Türkiye rüzgarı esti!

Geçtiğimiz hafta sonu, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) tarafından organize edilen WDSF Open Solo Latin&Standart ve L’Oréal Paris Solo Latin&Standart Çek Kupası yarışmalarında Türkiye büyük bir başarı elde etti. Türk sporcular, 14 farklı ülkeden gelen rakipleri arasında 17 madalya ve 1 kupa kazanarak göz doldurdu.

Dans Sahne Spor Kulübü, Oğuzhan ve Özge Erük antrenörlüğünde yarışmaya katılan 3 milli takım sporcusuyla büyük bir performans sergiledi. Türk sporcular, L’Oréal Paris Solo Latin Çek Kupası yarışmalarında 15 farklı kategoride 15 birincilik ve 15 altın madalya elde ederken, WDSF Open Solo Latin yarışmalarında da farklı kategorilerde ikincilik ve bir gümüş madalya ile beşincilik ve final madalyası kazandı.