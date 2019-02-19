Praktiker markasının geçmişi 1970'lere dayanmaktadır. Praktiker "Organize perakende ev geliştirme" alanında "Kendin Yap" anlayışı ile ürün ve hizmet sunmak üzere, 1979 yılında Almanya'da 4 mağaza ile faaliyete başlamıştır. İlerleyen dönemlerde,Almanya'nın en büyük üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük dördüncü "Kendin Yap" market zinciri konumuna ulaşmıştır. Praktiker markasının,1991 yılı itibariyle Almanya dışında da marka bilinirliği artmaya başlamıştır. Praktiker Şirketler Grubu; Almanya, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Lüksemburg, Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'da 440 civarında mağazası ile hizmet vermiştir.

Türkiye'de faaliyetlerini 1997 yılından bu yana sürdürmekte olan Praktiker 2014 yılı itibariyle Uygulama Yapı Marketleri A.Ş.'ye devredilmiş olup şu an itibarıyla tüm haklar Uygulama Yapı Marketleri A.Ş.'ye aittir.

Praktiker, faaliyet alanını ev geliştirme (İngilizce "Home Improvement") ve kendin-yap (İngilizce "Do-it-Yourself Goods", kısaca "DIY") perakendeciliği olarak tanımlamaktadır. Ev geliştirme ve kendin-yap sektörlerini çok daha geniş kapsamlı ve neredeyse gıda dışı tüm ürünleri kapsayan yapı marketleri sektörünün içerisinde değerlendirmek isabetli olacaktır.

Praktiker, ev, bahçe ve ofislerin yenilenmesi, tamiratı ve dekorasyonu için müşterilerin ihtiyacı olan pratik çözümleri, benzersiz bir alışveriş ortamında en uygun fiyatlara sunarak müşteri memnuniyetini sağlama misyonuyla faaliyet göstermektedir. Praktiker'in vizyonu ise Türkiye'de ev yenileme ve dekorasyon alanında tercih edilen bir marka olma özelliğini sürdürmek ve pazar lideri olmaktır.

PRAKTİKER MAĞAZALARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Praktiker Çalışma Saatleri her alışveriş merkezinde olduğu gibi;

10.00 – 22.00 saatleri arasıdır.

Praktiker saat kaçta açılıyor ?

Açılış saati, Praktiker saat 10.00’da açılır.

Praktiker saat kaçta kapanıyor ? Kaça kadar açık ?

Kapanış saati, Praktiker saat 22.00’de kapanır.

Haftanın her günü açıktır.

PRAKTİKER İLETİŞİM BİLGİLERİ

Genel Müdürlük

Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Yılmaz İş Merkezi Gayrettepe / İSTANBUL

Telefon : 0 (212) 272 44 22

Fax : 0 (212) 272 44 19

E-Posta : info@praktiker.com.tr