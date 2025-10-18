Premier Lig'de ayrılık!

İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Chelsea'ye 3-0 yenilen Nottingham Forest, teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son verdi.

Takımın başında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik - 6 mağlubiyet elde eden Postecoglou, son olarak Chelsea karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetten sadece 19 dakika sonra görevden alındı.

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, 'Nottingham Forest Futbol Kulübü, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuç ve performansın ardından Ange Postecoglou'nun baş antrenörlük görevinden derhal azledildiğini doğrulamaktadır. Kulüp şu anda başka bir açıklama yapmayacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

39 GÜN GÖREVDE KALDI

Tottenham'ı iki sezon çalıştıran ve takımıyla 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanan 60 yaşındaki teknik adamın yeni macerası sadece 39 gün sürdü.