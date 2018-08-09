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Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi

09.08.2018 - 21:30 | Güncelleme:

İngiltere Premier Lig ve Championship'te transfer dönemi bugün sona erdi. 17 Mayıs'ta başlayan transfer döneminde kulüpler bugün önemli transferlere imza atarak kadrolarını güçlendirdiler. İşte Premier Lig kulüplerinin son gününde yaptığı dikkat çeken transferler...

  • 1 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    1 | 32

    Çağlar Söyüncü - Freiburg > Leicester City

  • 2 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    2 | 32

    Bernard - Shakhtar Donetsk > Everton - Bonservissiz

  • 3 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    3 | 32

    Yerry Mina - Barcelona > Everton - 30,25 milyon euro +1.5 milyon euro bonus

  • 4 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    4 | 32

    Sergio Rico - Sevilla > Fulham - 1 yıllığına kiralandı

  • 5 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    5 | 32

    Andre-Frank Anguissa - Marsilya > Fulham - 30 milyon sterlin

  • 6 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    6 | 32

    Carlos Sanchez - Fiorentina > West Ham United

  • 7 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    7 | 32

    Leander Dendoncker - Anderlecht > Wolverhampton - 1 yıllığına kiralandı (sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla)

  • 8 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    8 | 32

    Filip Benkovic - Dinamo Zagreb > Leicester City - 13 milyon sterlin

  • 9 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    9 | 32

    Lucas Perez - Arsenal > West Ham United - 4 milyon sterlin ve bonuslar

  • 10 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    10 | 32

    Mateo Kovacic - Real Madrid > Chelsea - 1 yıllığına kiralandı

  • 11 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    11 | 32

    Stephan Lichtsteiner - Juventus > Arsenal - Bonservissiz

  • 12 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    12 | 32

    Sokratis Papastathopoulos - Borussia Dortmund > Arsenal - 16 milyon euro

  • 13 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    13 | 32

    Jack Wilshere - Arsenal > West Ham United - Bonservissiz

  • 14 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    14 | 32

    Jorginho - Napoli > Chelsea - 57 milyon euro

  • 15 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    15 | 32

    Kepa Arrizabalaga - Athletic Bilbao > Chelsea - 80 milyon euro

  • 16 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    16 | 32

    Thibaut Courtois - Chelsea > Real Madrid - 35 milyon euro

  • 17 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    17 | 32

    Lucas Digne - Barcelona > Everton - 20,2 milyon euro

  • 18 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    18 | 32

    Jean Michel Seri - Nice > Fulham - 30 milyon euro

  • 19 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    19 | 32

    Fabri - Beşiktaş > Fulham - 6 milyon euro

  • 20 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    20 | 32

    Rachid Ghezzal - Monaco > Leicester City - 14 milyon euro

  • 21 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    21 | 32

    Riyad Mahrez - Leicester City > Manchester City -67,8 milyon euro

  • 22 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    22 | 32

    Ahmed Musa - Leicester City > Al Nassr - 16,5 milyon euro

  • 23 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    23 | 32

    Fabinho - Monaco > Liverpool - 45 milyon euro

  • 24 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    24 | 32

    Naby Keita - RB Leipzig > Liverpool - 60 milyon euro

  • 25 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    25 | 32

    Xherdan Shaqiri - Stoke City > Liverpool - 14,7 milyon euro

  • 26 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    26 | 32

    Alisson Becker - Roma > Liverpool - 62,5 milyon euro

  • 27 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    27 | 32

    Emre Can - Liverpool > Juventus - Bonservissiz

  • 28 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    28 | 32

    Diogo Dalot - Porto > Manchester United - 22 milyon euro

  • 29 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    29 | 32

    Fred - Shakhtar Donetsk > Manchester United - 59 milyon euro

  • 30 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    30 | 32

    Daley Blind - Manchester United > Ajax - 16 milyon euro

  • 31 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    31 | 32

    Felipe Anderson - Lazio > West Ham United - 38 milyon euro

  • 32 Premier Lig'de transfer dönemi sona erdi (9 Ağustos 2018)
    32 | 32

    Andriy Yarmolenko - Borussia Dortmund > West Ham United - 20 milyon euro

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