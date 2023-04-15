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Premier Lig ekibi Arda Güler'i izlemeye geliyor!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu için yeni iddia İngiltere'den geldi.İşte detaylar...

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  • Premier Lig ekibi Arda Güler'i izlemeye geliyor! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 
  • Premier Lig ekibi Arda Güler'i izlemeye geliyor! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Adı sık sık Avrupa devleriyle anılan Arda Güler için yeni iddia İngiltere'den geldi.
  • Premier Lig ekibi Arda Güler'i izlemeye geliyor! - Fenerbahçe FB Haberleri

    HITC'de yer alan habere göre, İngiltere Premier League ekiplerinden Newcastle United, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. 
  • Premier Lig ekibi Arda Güler'i izlemeye geliyor! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Haberde, Newcastle United'ın oyuncuyu izlemesi için Ankaragücü maçına bir ekip göndereceği de iddia edildi. 
  • Premier Lig ekibi Arda Güler'i izlemeye geliyor! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Newcastle United'ın bu transferi tamamlayabilmek için minimum 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğinin de altı çizildi.
  • Premier Lig ekibi Arda Güler'i izlemeye geliyor! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Bu sezon Fenerbahçe forması ile 24 resmi maça çıkan 18 yaşındaki Arda Güler, bu maçlarda 4 gol 4 asist katkısı yaptı.
  • Premier Lig ekibi Arda Güler'i izlemeye geliyor! - Fenerbahçe FB Haberleri

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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